FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Bank habe aus seiner Sicht gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der unverändert in Aussicht gestellten Rückgang des Nettoergebnisses 2020 signalisiere Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen./ssc/mis