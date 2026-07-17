BNP Paribas Aktie
Marktkap. 113,64 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Staatliche regulierte Spareinlagen hätten sich jüngst zum Vorteil von Geschäftsbanken entwickelt, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in einer Studie. Die entsprechenden Depotkosten für die Geldhäuser seien gesunken./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
105,84 €
|Abst. Kursziel*:
27,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
106,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|13:41
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|30.04.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital