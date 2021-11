ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BNP Paribas von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Analyst Jon Peace passte seine Ergebnisschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an höhere Gewinne der französischen Bank im dritten Quartal und zusätzliche Aktienrückkäufe an./ag/ajx