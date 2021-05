NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei das gute Erholungspotenzial der französischen Großbank noch nicht eingepreist, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he