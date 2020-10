Aktie in diesem Artikel Brenntag AG 55,86 EUR

1,01% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Brenntag AG 55,86 EUR 1,01% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Brenntag nach aktuellen Aussagen zum konzerneigenen Umbauprogramm von 71,50 auf 73,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Daniel Hobden passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis in den Jahren 2021 bis 2023 entsprechend nach oben an. Angesichts des unternehmensinternen Optimierungspotenzials und der strukturellen Wachstumsmöglichkeiten hält er an seinem aktuellen Votum für die Aktien des Chemikalienhändlers fest./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 07:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.