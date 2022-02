MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Chemiebranche gehe 2022 mit voller Fahrt in die letzte Zyklusphase, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt optimistisch für den Sektor, rät Anlegern jedoch, von Standartprodukt-Herstellern in Spezialchemie umzuschichten - und außerdem von kleineren in mittelgroße oder große Unternehmen. Der Chemikalienhändler Brenntag sei in den derzeit volatilen Börsenzeiten so etwas wie ein sicherer Hafen für Anleger./tih/he