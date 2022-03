MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Umsatzmäßig und operativ zwar besser als erwartet, hätten Sonderfaktoren unter dem Strich aber für weniger Gewinn als gedacht gesorgt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt sollte jedoch die unverhofft starke Prognose gut ankommmen, auch sei das Umbauprogramm des Chemikalienhändlers dem Zeitplan voraus./tav/eas