MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das erneut angehobene operative Ergebnisziel für dieses Jahr dürfte den Marktkonsens kaum noch antreiben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Aufnahme der Papiere des Chemikalienhändlers in den erweiterten Dax sei wohl bereits eingepreist./ag/tih