Goldman Sachs Group Inc.

Carl Zeiss Meditec Sell

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die schwache Geschäftsdynamik habe sich im dritten Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns fortgesetzt, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei das operative Ergebnisziel etwas hochgesetzt worden, doch die Sicht auf die nähere Zukunft bleibe mau./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec