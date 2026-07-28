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Coca-Cola Aktie

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Marktkap. 317,46 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

14:21 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
77,39 EUR -0,20 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 90 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe wieder einmal eine starke Performance abgeliefert, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 leicht nach oben./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 96,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 88,27		 Abst. Kursziel*:
8,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 88,26		 Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 90,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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