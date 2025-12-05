DAX 24.295 +0,7%ESt50 5.754 +0,8%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,07 -0,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.831 +0,1%Euro 1,1740 +0,0%Öl 61,60 +0,1%Gold 4.287 +0,2%
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
Covestro Aktie

61,80 EUR
MUN
Marktkap. 11,7 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Covestro Hold

08:21 Uhr
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien
61,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme des Chemiekonzerns durch die Abu Dhabi National Oil Company dürften die verbleibenden Aktionäre herausgedrängt werden, schrieb Sebastian Bray am Freitag. Sein Kursziel passte er entsprechend an das von ihm erwartete Angebot an./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
61,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,32%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien

08:21 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 Covestro Neutral UBS AG
15.09.25 Covestro Neutral UBS AG
mehr Analysen

