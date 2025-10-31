DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.372 -1,0%Top 10 Crypto 13,56 -0,4%Nas 22.934 -2,0%Bitcoin 85.892 -1,9%Euro 1,1657 +0,6%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.204 +0,2%
Dürr Aktie

20,95 EUR +0,85 EUR +4,23 %
STU
Marktkap. 1,37 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

UBS AG

Dürr Neutral

12:11 Uhr
Dürr Neutral
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
20,95 EUR 0,85 EUR 4,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen habe beim bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, schrieb Sven Weier in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang aber habe enttäuscht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr Neutral

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,30 €		 Abst. Kursziel*:
5,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
20,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

