NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Daimler Truck sei auf kurze Sicht die beste Anlageidee in der Branche, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Aufnahme in den deutschen Leitindex Dax im März könne ein weiterer Kurstreiber werden. Zudem seien die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers angesichts einer bereits begonnenen Erholung in Europa unterbewertet./bek/he