RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seit Beginn der Quartalsberichtssaison habe die Aktie des Lkw-Herstellers deutlich mehr an Wert verloren, als es die Anpassungen der Gewinnerwartungen vermuten ließen, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätze Daimler Truck weiterhin aufgrund seiner beeindruckenden Marktposition in Nordamerika, seiner Kapitaleffizienz und seiner kontinuierlichen Fähigkeit zur Selbsthilfe./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 00:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 00:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks