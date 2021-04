FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der zurückhaltende Tenor in der Analystenkonferenz nach den Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns könnte die Erwartungen an das zweite Quartal etwas dämpfen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh