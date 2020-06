FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Danone von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die mit der Covid-Pandemie verbundenen Unsicherheiten führen auf Seiten der globalen Verbraucher ? kurzfristig ? zu unstetem Verhalten, was die Prognose von Quartalsergebnissen diffizil und korrekturanfällig macht", schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl das zweite Quartal daher sehr wahrscheinlich hinter den Markterwartungen zurückbleiben werde, überzeuge die Langfrist-Strategie von Danone umso mehr./ag/jha/