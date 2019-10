NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Danone nach einer Umsatzwarnung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 72 Euro gesenkt. In Reaktion auf die reduzierten Jahresziele des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine mittelfristigen Umsatzprognosen gesenkt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2019 / 17:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.