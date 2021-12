NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 51 Euro angehoben. Die Kosten für eine vernünftige Margenanpassung, die zur Wiederbelebung des Absatzwachstums erforderlich sei, spiegelten sich inzwischen im Aktienkurs des Nahrungsmittelherstellers wider, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf seine unter dem Konsens liegenden Prognosen erscheine die Aktie nicht länger überbewertet./ck/mis