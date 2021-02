ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er begrüße den Versuch des Lebensmittelkonzerns, der operativen Leistung neue Impulse zu geben, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe es abzuwarten, inwieweit diese Versprechungen in diesem Jahr tatsächlich gehalten werden können./tih/fba