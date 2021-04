ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe eine Menge Arbeit im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht das Wassergeschäft skeptischer als bisher. Viele Konzernbereiche müssten sich aktuell noch beweisen, so der Experte./ag/edh