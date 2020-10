NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone mit "Underperform" und einem Kursziel von 53 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Konsumgütersektor auf die große Bedeutung einer nachhaltigen Preissetzungsmacht. Von dorther komme die Ertragskraft. Den Nahrungsmittelhersteller Danone lobte Monteyne für dessen Nachhaltigkeitsengagement. Doch gehe dies auf Kosten von Innovationen, bemängelte er./ck/ajx