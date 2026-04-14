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Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

09:41 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
263,10 EUR 2,50 EUR 0,96%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
263,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
263,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
281,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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