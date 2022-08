FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der von Vodafone auf den Weg gebrachte Verkauf einer ungarischen Tochtergesellschaft der Briten könnte auch Auswirkungen auf die Position der Deutschen Telekom im ungarischen Markt haben, wenngleich die Bonner dort nur in geringem Maß engagiert seien, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/gl