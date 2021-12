NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28,80 auf 24,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Zielsenkung reflektiere die jüngsten Trends sowie die Ausblicke für die Telekommärkte Deutschland sowie USA, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der Zielsenkung sieht der Experte noch ausreichend Kurspotenzial für eine Empfehlung der Aktien./mis/bek