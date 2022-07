NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem Verkauf der Mehrheit am Funkturm-Geschäft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Die Bewertung von GD Towers von 17,5 Milliarden Euro liege etwas unter den von ihm erwarteten 18 bis 19 Milliarden und etwas deutlicher unter den oft in Medien genannten 20 Milliarden, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/tih