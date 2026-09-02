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Symbol DTEGF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:31 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,93 EUR -0,22 EUR -0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Overweight" belassen. Prinzipiell sei nachvollziehbar, warum sich ein aktivistischer Investor für die Bonner interessieren könnte, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag anlässlich der Spekulationen um einen Einstieg von Elliott. Die Aktie erscheine extrem günstig trotz attraktiven Gewinnsteigerungen. Die Aktien würden belastet von "einem einzigartigen Cocktail strategischer Probleme". Zudem sei der im Raum stehende Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile US so komplex, dass sich eine breite Front dagegen gebildet habe. Auch hier könnte ein aktivistischer Investor auf der einen oder der anderen Seite Position beziehen. Für eine Neubewertung müsse die Telekom die künftige Beziehung zur US-Tochter plausibel machen und obendrein deren Probleme angehen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,13 €		 Abst. Kursziel*:
-2,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,94%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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