FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Diageo nach einer Veranstaltung mit Europachef John Kennedy auf "Hold" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. In der Region Europa und Türkei rechne der Spirituosenhersteller unverändert mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des französischen Investmenthauses. Der Absatz von Gin verlangsame sich, hier wolle das Unternehmen aber mit Innovationen gegensteuern./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



