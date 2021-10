Aktie in diesem Artikel Diageo plc 41,47 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 3950 auf 4200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sanjeet Aujla hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern wegen eines positiven Trends in den USA und der Stärke einer Geschäftserholung in Europa an. Diageo bleibe im Bereich Spirituosen seine bevorzugte Wahl./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 10:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.