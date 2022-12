LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 5430 auf 5010 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern sei zwar weniger stark von einer bevorstehenden Erholung in China abhängig, er schätze aber die defensive Ausrichtung des US-Geschäfts sowie den kurzfristigen Nutzen eines möglichen Handelsabkommens zwischen Großbritannien und Indien, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Berücksichtigung negativer Währungseffekte in seinen Gewinnprognosen./edh/gl