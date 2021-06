NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einer Konferenz mit Finanzchefin Kathryn Mikells auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Effizienz und das robuste US-Geschäft des Spirituosenherstellers./ajx/tih