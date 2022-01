NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Zahlen des Spirituosenherstellers für das erste Geschäftshalbjahr seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Zweifel aber blieben: Die mittelfristigen Zielsetzungen von Diageo hält er für etwas überschwänglich./ajx/bek