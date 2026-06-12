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DWS Group Aktie

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60,65 EUR -0,10 EUR -0,16 %
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DWS Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 12,16 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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Symbol DWS

Goldman Sachs Group Inc.

DWS Group GmbHCo Sell

08:01 Uhr
DWS Group GmbHCo Sell
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
60,65 EUR -0,10 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DWS von 65 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Oliver Carruthers reagiert damit am Montag nach seiner Branchenanalyse auf die jüngste Kurserholung und erste Anzeichen einer Normalisierung der bisherigen Argumente für Mittelzuflüsse./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Sell

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
60,75 €		 Abst. Kursziel*:
-6,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
60,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

08:01 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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