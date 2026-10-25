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Eni Aktie

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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Eni Buy

12:56 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
26,86 EUR -0,74 EUR -2,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht untermauere die Jahresziele und das erhöhte Ausschüttungsversprechen, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,09 €		 Abst. Kursziel*:
7,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:56 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
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