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Eni Aktie

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21,69 EUR -0,01 EUR -0,05 %
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Marktkap. 62,48 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:26 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
21,69 EUR -0,01 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit der Leitung des Segments Exploration und Produktion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies habe ihn in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der italienische Öl- und Gasproduzent habe eine hohe Erfolgsquote, seit Jahresbeginn habe Eni rund eine Million Barrel an Öläquivalenten erkundet./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,67 €		 Abst. Kursziel*:
29,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,12%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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