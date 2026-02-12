EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 116,17 Mrd. EURKGV 53,52
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Smarte Brillen erlebten einen Boom, das Wachstum des Brillenkonzerns im vierten Quartal sei herausragend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstagabend. Bei seinem Kursziel von 325 Euro würden die Papiere mit dem 40-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet - dies hält der Analyst für gerechtfertigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
260,00 €
|Abst. Kursziel*:
25,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
263,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,48%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
321,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG