US-Inflationsdaten im Blick: DAX startet wenig verändert -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Hindenburg-Omen an der Wall Street: Warum der Indikator Anleger aufhorchen lässt Hindenburg-Omen an der Wall Street: Warum der Indikator Anleger aufhorchen lässt
RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 116,17 Mrd. EUR

KGV 53,52
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Smarte Brillen erlebten einen Boom, das Wachstum des Brillenkonzerns im vierten Quartal sei herausragend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstagabend. Bei seinem Kursziel von 325 Euro würden die Papiere mit dem 40-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet - dies hält der Analyst für gerechtfertigt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
260,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
263,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
321,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
12.02.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
12.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Smartbrillen-Boom EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für EssilorLuxottica - 'Kaufen'
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Siemens, Essilor/Luxottica, Mercedes-Benz und TKMS.
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica mit deutlichen Gewinnen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen EssilorLuxottica-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
