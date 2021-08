Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 163,04 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 182 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr habe sein Vertrauen in den Brillenkonzern untermauert, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/edh