ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 133 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Brillenkonzern habe weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei weiter nicht ganz klar, wie sich die bestätigten Synergieziele auf die Finanzkennzahlen auswirkten - offensichtlich wolle der Konzern einen Großteil der Einsparungen reinvestieren, so dass sie sich kurzfristig nicht in den Margen niederschlagen dürften./gl/ajx