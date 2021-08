Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 162,86 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 160 auf 170 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Analyst Piral Dadhania erhöhte seine Schätzungen für den Brillenkonzern in einer am Montag vorliegenden Reaktion nach dem unerwartet guten Halbjahresbericht./ag/edh