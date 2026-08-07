Goldman Sachs Group Inc.

Evonik Neutral

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik nach einem Analystenwechsel von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der fortan verantwortliche Experte Marcus von Scheele passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Berichtssaison an und rollte seine Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne auf 2027. Clariant empfahl er angesichts vergleichsweise hoher Gewinndynamik zum Kauf./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK