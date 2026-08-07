Evonik Aktie
Marktkap. 8,37 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
AI Analyse
Evonik Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik nach einem Analystenwechsel von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der fortan verantwortliche Experte Marcus von Scheele passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Berichtssaison an und rollte seine Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne auf 2027. Clariant empfahl er angesichts vergleichsweise hoher Gewinndynamik zum Kauf./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,95 €
|Abst. Kursziel*:
11,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,30%
|
Analyst Name:
Marcus von Scheele
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|13:41
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
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|Evonik Hold
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