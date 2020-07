NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern sei zwar in bedeutendem Ausmaß von der angeschlagenen Autobranche abhängig, aber weniger als etwa BASF, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Autogeschäft von Evonik sei daher robuster als das des Konkurrenten und dürfte in geringerem Maße zurückfallen./mf/tav