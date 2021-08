FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Evotec nach Zahlen von 33 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher sei in guter Verfassung, die Angebote böten den Kunden immer mehr Wert und die erste Produktionsstätte in den USA gehe bald an den Start, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. All das koste aber erst einmal Geld, was zunächst auf dem Gewinn laste. Zugleich erschienen die attraktiven Wachstumschancen bereits in den Kurs eingepreist, weshalb es trotz des höheren Kursziele beim "Halten"-Votum bleibe./mis/gl