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EVOTEC Aktie

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Symbol EVOTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EVOTEC SE Hold

08:26 Uhr
EVOTEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
3,43 EUR -0,05 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
3,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,49 €		 Abst. Kursziel*:
3,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,83%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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