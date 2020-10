NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Evotec nach dem Einstieg eines Großaktionärs via einer Kapitalerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Durch die Kapitalspritze des Staatsfonds von Abu Dahbai dürfte das Unternehmen zum Jahresende statt der erwarteten Nettoverschuldung nun hier einen Mittelüberschuss haben, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumspläne des Wirkstoffforschers erschienen zudem positiv./mf/mis