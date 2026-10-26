Fraport Aktie
Marktkap. 5,81 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts einer langsameren Erholung am Standort Frankfurt - bedingt durch weitere Kapazitätskürzungen im Winter - seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund 2 Prozent gesenkt, schrieb Graham Hunt am Dienstag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,85 €
|Abst. Kursziel*:
19,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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