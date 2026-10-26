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Fraport Aktie

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61,70 EUR -0,85 EUR -1,36 %
STU
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Marktkap. 5,81 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
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WKN 577330

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ISIN DE0005773303

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Symbol FPRUF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:46 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
61,70 EUR -0,85 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts einer langsameren Erholung am Standort Frankfurt - bedingt durch weitere Kapazitätskürzungen im Winter - seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund 2 Prozent gesenkt, schrieb Graham Hunt am Dienstag./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,85 €		 Abst. Kursziel*:
19,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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