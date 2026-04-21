Fraport Aktie
Marktkap. 6,95 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|14:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.