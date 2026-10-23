Fresenius Aktie
Marktkap. 25,97 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN FRE5EN
ISIN DE000FRE5EN2
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem freundlichen Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,54 €
|Abst. Kursziel*:
21,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,67%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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