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JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA
46,13 EUR 0,22 EUR 0,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem freundlichen Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,54 €		 Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,67%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

08:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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