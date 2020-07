Aktie in diesem Artikel GEA AG 33,60 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Gea Group vor den am 12. August erwarteten Zahlen des Maschinenbauers von 33 auf 37 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Nach einem hervorragenden ersten Quartal dürfte auch das zweite solide verlaufen sein, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte in dieser Erwartung seien Schätzungen nach oben an./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.