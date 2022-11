Aktie in diesem Artikel GEA 38,67 EUR

0,13% Charts

News

Analysen

GEA 38,67 EUR 0,13% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Erhöhung des diesjährigen Ausblicks habe ihn positiv überrascht, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Maschinenbauer stelle in dem aktuell schwierigen Wirtschaftsumfeld die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis. Die Bewertung der Papiere sei derweil angemessen./tih/tav