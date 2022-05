Aktie in diesem Artikel GEA 34,42 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 40 auf 39 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen sei der Anlagenbauer stark in das Jahr gestartet, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erscheine die Bewertungsprämie für die Aktien gerechtfertigt. Die Expertin setzte in ihrem Modell nun einen höheren risikolosen Zinssatz an, so dass das Kursziel leicht sinke./la/ajx