HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analystin Cansu Tatar attestierte dem Maschinenbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Ergebnisse in einem konjunkturell schwierigen Umfeld./bek/gl